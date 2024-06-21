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انخفاض قليل على درجات الحرارة وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

2024-06-21

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على المناطق الغربية مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي  4 إلى 8 درجات مئوية على أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً شديد الحرارة، وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلو متراً في الساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي  2 إلى  5 درجات مئوية، والجو صحو وحار نسبياً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

 الجمعةالسبتالأحد
دمشق40 / 2038 / 2033 / 21
القنيطرة32 / 2029 / 1727 / 18
درعا37 / 2235 / 1932 / 21
السويداء34 / 1931 / 1628 / 18
حمص34 / 2032 / 2030 / 22
حماة38 / 2136 / 2133 / 23
الحسكة44 / 2945 / 3045 / 27
اللاذقية28 / 2528 / 2528 / 25
طرطوس31 / 2131 / 2430 / 24
حلب41 / 2439 / 2237 / 23
إدلب35 / 2234 / 2132 / 22
دير الزور44 / 2944 / 2842 / 27
الرقة44 / 2641 / 2539 / 25

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