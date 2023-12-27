المقاومة الفلسطينية تسقط مسيرة ومروحيتين للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

نجحت المقاومة الفلسطينية اليوم خلال تصديها للاحتلال الإسرائيلي في مناطق من قطاع غزة بإسقاط ثلاث طائرات وتدمير عدة آليات ومدرعات له.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتليها خاضوا بالأسلحة المناسبة اشتباكات ضارية مع قوة للاحتلال قوامها 10 جنود في مدينة خان يونس جنوب القطاع وأوقعوها ما بين قتيل ومصاب، كما خاضوا اشتباكات أخرى مع جنود الاحتلال بمحور جحر الديك جنوب شرق غزة وأوقعوهم قتلى ومصابين، وقنصوا جندياً شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت المقاومة أنها استهدفت بصاروخ مضاد للتحصينات قوة للعدو الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع جنودها، وبقذائف الهاون تجمعين لآلياته وجنوده في مدينة غزة.

وأكدت المقاومة إسقاطها طائرة مسيرّة للعدو الإسرائيلي من طراز “سكاي ريسينغ” في مدينة غزة وبصاروخي “سام 18” إسقاط طائرتين مروحيتين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة وشرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وبينت المقاومة أنها استهدفت بقذائف الهاون تحشيدات العدو الصهيوني شرق البريج وسط قطاع غزة، وبقذائف “الياسين 105” سبع آليات في جباليا البلد شمال القطاع، ودمرت 3 آليات عسكرية بقذيفتي “ار بي جي” وبقذيفة “التاندوم” في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما دمرت بعبوة ناسفة دبابة ميركافا للعدو شرق مخيم البريج وسط القطاع و4 جرافات عسكرية شمال مدينة خان يونس، فيما استهدفت بقذائف الياسين 105 دبابة وناقلة جند للاحتلال جنوب القطاع.

واستطاعت المقاومة استهداف موقع ناحل عوز العسكري للاحتلال بصواريخ الـ 107 وبقذائف الهاون.

وكان اعترف الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل ضابط وجنديين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية قطاع غزة.

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