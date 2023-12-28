نيبينزيا: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قاما بدور رئيسي في انقلاب أوكرانيا

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده ليس لديها أي شك في قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدور رئيسي في تنفيذ الانقلاب بأوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي: إن “روسيا لا تشك في ضلوع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدور رئيسي في إثارة وإدارة احتجاجات الأقلية الصاخبة من متطرفين يمينيين ونازيين جدد، وتوظيفهم كوسيلة ضغط لتنفيذ الانقلاب في أوكرانياعام 2014”.

وأضاف نيبينزيا أن السياسيين الغربيين يذكرون هذا الأمر بشكل متزايد، وقد أدلى عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي بتصريح اعترف فيه بأن الولايات المتحدة ساعدت في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc