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إعادة تشغيل 21 بئراً بعد إصلاحها في السويداء

2023-12-27

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل 21 بئراً في عدد من مناطق المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها وإصلاحها.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا أن الآبار المعاد تشغيلها على مدار الشهر الحالي بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية موزعة في كل من السويداء والقريا والمزرعة وصلاخد ورضيمة اللوا والثعلة وبكا والرحى وصما البردان وعتيل وخلخلة وتعلا وبارك ونجران وتل سبار صلخد وتيما.

ولفت الشريطي إلى أن وضع هذه الآبار بالخدمة يسهم بتأمين مياه الشرب لسكان هذه المناطق، موضحا أن ورشات المؤسسة تواصل تباعاً إصلاح الآبار التي تخرج من الخدمة وفق الإمكانيات المتاحة.

عمر الطويل

 

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