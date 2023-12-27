النو يتأهل إلى نصف نهائي بطولة النخبة العربية لكرة المضرب

الدوحة-سانا

تأهل لاعب منتخب سورية لكرة المضرب حازم النو إلى الدور نصف النهائي في بطولة النخبة العربية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 16 لاعباً من نخبة اللاعبين العرب.

وجاء تأهل النو بعد فوزه على المصنف الأول في البطولة اللبناني بنيامين حسن بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 7-6 و6-2، ليقابل في الدور نصف النهائي اللاعب المصري محمد صفوت.

وكان النو أحرز مؤخراً المركز الثاني في بطولة المستقبل الدولية التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

هناء صقور

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