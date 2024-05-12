المجلس الأوروبي: تهجير المدنيين الفلسطينيين في رفح أمر غير مقبول

بروكسل-سانا

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن إصدار أوامر لتهجير المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى مناطق غير آمنة أمر غير مقبول.

وقال ميشيل في منشور على حسابه عبر منصة إكس: “إن على “إسرائيل” احترام القانون الإنساني الدولي، وعدم القيام بعملية عسكرية برية في رفح”، مشدداً على “ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط المجاعة الشديدة في غزة”.

ودعا ميشيل إلى “استمرار كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

من جهته شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة التزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بمبادئ القانون الدولي، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع إرغامهم على الخروج بالقوة من مدينة رفح.

وطالب بوريل الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن اقتحام المدينة محذراً من عواقب مثل هذا العدوان على المدنيين.

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