روسيا تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة الهجمات الأوكرانية على بيلغورود

موسكو-سانا

دعت البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات نظام كييف على المناطق المدنية في مقاطعة بيلغورود.

ونقلت سبوتنيك عن البعثة قولها في بيان: إن “الهجوم الإرهابي الوحشي في بيلغورود تم تنفيذه باستخدام أسلحة قدمتها دول الناتو، ونطالب قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبخاصة الرئاسة المالطية بإدانة تلك الأعمال الإجرامية بشدة”.

وأضافت البعثة في بيانها: إنه “لا ينبغي أن تكون هناك معايير مزدوجة في المنظمة عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الوحشية الواضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل نظام كييف”.

وتعرضت مقاطعة بيلغورود الروسية اليوم لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية حيث انهار جزء من بناء سكني أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

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