30 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال يعانقون الحرية

القدس المحتلة-سانا

عانق 30 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الحرية الليلة، مقابل إفراج المقاومة عن 10 من محتجزي الاحتلال لديها ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة.

وبذلك يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم تحريرهم من معتقلات الاحتلال خلال اتفاق التهدئة المؤقتة 240 أسيرةً وطفلًا، منهم 71 أسيرة، و169 طفلاً، مقابل إفراج المقاومة عن 90 من محتجزي الاحتلال لديها.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري دخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيين لدى الاحتلال، مقابل عدد من محتجزي الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، وإدخال مساعدات إغاثية وطبية وكميات من الوقود إلى قطاع غزة، وذلك بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 36 ألفاً، إضافة إلى دمار هائل بالمنازل والبنى التحتية.

وفي مساء اليوم الرابع من التهدئة أعلنت المقاومة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق على تمديدها ليومين إضافيين بنفس شروط التهدئة السابقة, وصباح اليوم أعلنت التوصل إلى اتفاق على تمديدها ليوم إضافي.

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