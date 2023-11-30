مؤسسة (سند الشباب) التنموية تطلق مشروعاً لتمكين الشباب وبناء قدراتهم للوصول إلى سوق العمل بحلب

حلب-سانا

أطلقت مؤسسة سند الشباب التنموية مساء اليوم مشروع كي وورك الذي يهدف إلى الوصول إلى 1400 شاب وشابة في حلب ودمشق وإدخالهم سوق العمل وذلك خلال الملتقى الذي نظمته اليوم بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة حلب ومنظمة العمل الدولية وبنك البركة في فندق شهباء حلب بمشاركة حوالي 200 شاب وشابة وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية.

وبين مدير المنطقة الشمالية في مؤسسة سند الشباب التنموية المهندس غيث كيالي خلال كلمته أن المشروع يهدف إلى تمكين الشباب السوري من الوصول إلى فرص تدريب مثلى تزودهم بالمعرفة والمهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة بنجاح في سوق العمل التقني الحديث من خلال توفير 600 فرصة تدريب عملي و40 فرصة من مسارات التدريب التخصصي بالتعاون مع 124 شريكاً بهدف الوصول إلى 1400 شاب وشابة وتمكينهم في سوق العمل.

وألقى كلمة شركاء المشروع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب سمير كوسان بين فيها أهمية التعاون بين غرفة تجارة حلب انطلاقاً من دورها المجتمعي ومؤسسة سند الشباب التنموية وشركائها لإطلاق المشروع وتقديم كل ما من شأنه خدمة الشباب وتوفير فرص العمل لهم، حيث تم اختيار 300 شاب وشابة من محافظة حلب وإخضاعهم لدورات تدريبية تمهيداً لإدخالهم في سوق العمل مستقبلاً والمساهمة في بناء الوطن.

وألقى كلمة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حسام قره جلي بين فيها أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل على مسارين هما الشأن الاجتماعي وشأن العمل، حيث تقدم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل كل الدعم للمشاركين في المشروع من فئة الشباب لكونهم الحامل الرئيسي للاقتصاد وتحقيق التنمية في سورية، داعياً إلى أن يكون هذا المشروع نواة لشراكات

قادمة مع منظمة العمل الدولية لتنمية مواهب وإمكانات الشباب وربطها بسوق العمل.

وقدم مدير البرامج في مؤسسة سند الشباب التنموية شرحاً موجزاً عن المؤسسة والخدمات التي تقدمها للشباب وفرص العمل والمنح لتمكينهم في المجتمع منذ انطلاقتها، تلا ذلك جلسة حوارية مع الشباب والشابات المشاركين في المشروع مع ممثلين وخبراء من المؤسسات والشركات الداعمة لتقريب وجهات النظر وإيضاح أهداف المشروع وخطواته العملية، ثم عرض فيلم وثائقي عن نشاطات مؤسسة سند الشباب التنموية خلال الفترة الماضية.

قصي رزوق

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