جامعة حماة تصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه الذي جرى اليوم الثلاثاء في مقر المعهد العالي للغات.

وذكر رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار بلغت نحو (45) بالمئة، وسيتم خلال الأسبوع المقبل منح وثائق النجاح للطلاب.

ولفت السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين بالاختبار من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات أو من خلال موقعي الجامعة والمعهد الإلكترونيين.

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