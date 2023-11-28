إدارة وتطوير الغاب تبدأ أعمال تأهيل الغابات المتضررة بفعل الحرائق والتعديات بريف حماة

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بريف حماة تنفيذ خطتها السنوية لهذا الموسم لإعادة تأهيل 285 هكتاراً من المواقع الحراجية المتضررة خلال الأعوام السابقة بفعل الحرائق والتعديات عليها.

وخلال أعمال إعادة التأهيل في أحد المواقع الحراجية بقرية عناب، بين مدير الموارد الطبيعية في الهيئة المهندس فايز محمد في تصريح لمراسل سانا أن ورشات العمل قامت بتأهيل هذا الموقع خلال السنوات الماضية بعد أن طالته الحرائق في العامين 2016 و2020 ونعمل اليوم على تأهيله مجدداً بعد تعرضه للتعديات والاحتطاب الجائر، مشيراً إلى أنه تمت مصارة (42) طناً من الحطب و(15) سيارة ودراجة نارية.

وقال رئيس قسم الحراج في الهيئة المهندس وائل عزوز: إن دائرة الحماية في القسم تعمل على منع التعديات على المواقع الحراجية ومصادرة الآليات المخالفة والمعدات المستخدمة في الاحتطاب، فضلاً عن توزيع الإطفائيات على المواقع الحراجية خلال فترة الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في فصل الصيف بإشراف عناصر الضابطة الحراجية.

من ناحيته أوضح رئيس دائرة إدارة وتنظيم الغابات في الهيئة المهندس أنس برهوم أن خطة هذا الموسم تأهيل (285) هكتاراً التهمتها الحرائق أو طالتها التعديات، مضيفاً: إن عمل الدائرة ينقسم الى شقين الأول تربية وتنمية الغابات والثاني تنظيم الغابات عبر إجراء الكشوفات الدورية عليها وأخذ قياسات ارتفاع وأقطار أشجارها، لتحديد المخزون الخشبي ضمن المجموعة الحراجية وتسجيل هذه القراءات بهدف وضع خطة لتنظيم الغابات ودعم القرار الفني بالتدخل فيها مستقبلا بشكل علمي ومدروس.

ولفت العامل في ورشة جمع الأحطاب من المواقع الحراجية سهيل معروف إلى أنه يتم قطع الأغصان المتدلية والقريبة من الأرض للسماح للأغصان العلوية بالنمو فضلاً عن حماية الشجرة من الحرائق المحتملة.

عبدالله الشيخ

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