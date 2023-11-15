المكتب الإعلامي في غزة: اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة جريمة حرب محملاً الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله.

وقال المكتب في بيان اليوم: “اقتحم الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي، وذلك بعد فرض حصار مشدد عليه منذ عدة أيام قصف خلالها أكثر من خمسة مبان داخل المجمع وأطلق النار والقذائف على الجرحى والنازحين والطواقم الطبية الموجودة داخل المجمع في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وأضاف المكتب: “إن الاحتلال يرتكب مجدداً جريمة بشعة باستهداف مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار داخل أقسامه، رغم معرفته بوجود نحو 10 آلاف من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين بداخله”.

وأشار المكتب إلى أن الجريمة التي يرتكبها الاحتلال باقتحام مجمع الشفاء تأتي بعد ارتكابه عدة مجازر بحق المستشفيات والطواقم الطبية راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد وجريح، وكان أفظعها مجزرة مستشفى المعمداني.

ولفت المكتب إلى أن الاحتلال يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية منذ بداية حربه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي ، حيث قتل 202 من الكوادر الطبية ودمر 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى من الخدمة.

وحذر المكتب من ارتكاب مجزرة في مجمع الشفاء، محملاً الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله.

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