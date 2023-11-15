روسيا: العثور على آثار تعود للعصر الحجري الحديث بإقليم كامتشاتكا

موسكو-سانا

أعلنت حكومة إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى بروسيا اليوم العثور على موقع مستوطنة من العصر الحجري الحديث في منطقة إليزوفسكي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن بيان إعلامي للحكومة قوله: إن “علماء الآثار اكتشفوا نصباً تذكارياً خلال عمليات البحث والتنقيب في (مستوطنة خايكوفا1)، متوقعين مبدئياً أن تاريخه يعود إلى العصر الحجري الحديث”.

كما عثر العلماء على “رقائق من أنواع مختلفة من حجر السج وكاشطات وأدوات مختلفة وقطعة من وعاء خزفي تغطي أجزاءه الخارجية والداخلية مينا خضراء وبنية”.

وتم اكتشاف هذا الموقع الأثري على عمق ما يزيد على متر واحد خلال أعمال مد خط أنابيب الغاز في إليزوفسكي التي تحوي أكثر من 190 موقعاً أثرياً، حيث تمت إضافته إلى قائمة المواقع المحمية للتراث الأثري والحضاري في الإقليم.

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