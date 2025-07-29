المراسلات الإدارية والقانونية والبروتوكولات الرسمية ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية- فيديو

دمشق-سانا

بدأت وزارة التنمية الإدارية دورة تدريبية بعنوان “فن الرسائل والخطابات الرسمية بين المؤسسات .. المراسلات الإدارية والقانونية والبروتوكولات الرسمية”.

وتتناول الدورة التي تقام في مبنى الوزارة المفاهيم الأساسية للمراسلات، وعناصر الرسالة أو الخطاب الرسمي، ونماذج المراسلات القانونية، والإدارية، والبروتوكولات، إضافة للمهارات المهنية المرتبطة بها.

وأوضح المدرب في الدورة إياد الصالح لمراسل سانا أن الدورة تستهدف مديرين مركزيين، وعاملين في مديريات التنمية الإدارية في عدد من الوزارات والجهات العامة، وتركز على توحيد المصطلحات، ونماذج المراسلات نظراً لأهميتها في الحفاظ على حقوق الجهات العامة والخاصة.

المتدرب منير الساعور رئيس دائرة بمديرية نقل ريف دمشق اعتبر أن الدورة تعمل على تنمية قدرات الموظف لجهة إعداد المراسلات والمخاطبات الرسمية بطريقة واضحة وصحيحة.

من جهته بيّن المهندس نافع خيزران، متدرب من وزارة النقل، أن هذه الدورات تزيد من كفاءة وفعالية المراسلات الإدارية سواء بين أقسام الجهة العامة أو بينها وبين الجهات العامة الأخرى، بينما رأى المتدرب أحمد خطيب، وهو رئيس الديوان العام بوزارة النقل، أن فن المراسلات يحتاج لتطوير بشكل دائم، لافتاً إلى أهمية هذه الدورات، وضرورة استمراريتها، لما لها من فائدة حقيقية في ميدان العمل.

وتأتي هذه الدورة ضمن حزمة تدريبية تخصصية متكاملة كانت الوزارة أطلقتها لترسيخ التحول المؤسسي الشامل، بهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات العامة وتمكينهم بمهارات إدارية، وتقنية متقدمة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.