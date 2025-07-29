قبيل التشغيل المرتقب… تحديث وصيانة شاملة في شركة إسمنت حماة

حماة-سانا

تكثف الكوادر الفنية والهندسية في شركة إسمنت حماة جهودها لإجراء صيانة شاملة، وتحديث جذري لكل مرافق المعمل، قبل استئناف الإنتاج.

وتعكس الجهود إستراتيجية واضحة لرفع الكفاءة، وتحسين الجودة، وخفض التكاليف، تمهيداً لدخول مرحلة إنتاجية جديدة تنافسية تختلف جذرياً عن إرث الماضي.

صيانة شاملة

وأوضح مدير معمل إسمنت حماة المهندس عمار الشيخ في تصريح لـ سانا أن الصيانة تشمل كل مفاصل العملية الإنتاجية، بدءاً من المقالع وهي المصدر الأساسي للمواد الخام، والسيور الناقلة للصخور ومواد التصنيع، مع صيانة مطحنة المواد لضمان كفاءة طحن المواد، ثم صيانة الفرن وهو المحور الأهم، وصولاً إلى تعديل وتطوير الفلتر الكهربائي، لضمان فعاليته في الحد من الانبعاثات.

استثمارات كبرى في التحديث

وأشار الشيخ إلى تركيب ماكينة تعبئة جديدة مستوردة من شركة هافر HAVER الألمانية العريقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 طناً في الساعة، لتنضم إلى خط التعبئة الحالي المكون من 3 ماكينات، ما يرفع الطاقة الكلية ويحسن سرعة وكفاءة عملية التعبئة والتغليف.

تحول جذري في الإنتاج والجودة

وبين الشيخ أن هذه الجهود الضخمة تهدف إلى تغيير واقع المعمل المتهالك خلال زمن النظام البائد، معلناً عن إنتاج نوع جديد من الإسمنت هو الإسمنت البوزلاني 42 الذي يفوق في جودته النوع السابق 32، كما أنه يُسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يعزز الميزة التنافسية للشركة.