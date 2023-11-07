العدو الإسرائيلي يجدد عدوانه على بلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي المعادي شن غارتين على منطقة ضهور عرمتى في منطقة جزين من خلال طائرة استطلاع معادية في حين شن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في صور غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب.

كما استهدف طيران العدو بغارات عنيفة منطقة جل العلام مقابل الناقورة.

في غضون ذلك قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي منطقة اللبونة خراج الناقورة ومحيط بلدتي عيتا الشعب والضهيرة وأودية مروحين.

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