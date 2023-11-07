استشهاد فلسطيني في معتقلات الاحتلال جراء التعذيب

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء التعذيب الممنهج والتنكيل بالأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن الأسير المعتقل ماجد زقول 32 عاماً من قطاع غزة استشهد متأثراً بالتعذيب الجسدي والضرب المبرح الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال في معتقل “عوفر” منذ اعتقاله بعد السابع من شهر تشرين أول الفائت.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال صعد ممارساته القمعية وعمليات القتل والاغتيالات الممنهجة بحق الأسرى في معتقلاته منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.

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