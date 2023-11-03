فايننشال تايمز: الوضع في غزة كارثي وعلى (إسرائيل) التوقف عن القصف

لندن-سانا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: إن الوضع الذي يتكشف في قطاع غزة المحاصر بشكل يومي كارثي بكل أبعاده مع استمرار القصف الإسرائيلي وتحول الأحياء السكنية إلى ركام ومقتل الآلاف وسط حصار خانق حيث لا ماء ولا طعام ولا وقود أو دواء مشددة على أن على “إسرائيل” التوقف فوراً عن قصف غزة.

الصحيفة أضافت في افتتاحيتها: إن التقارير التي تأتي من غزة يومياً على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية أصبحت أكثر مأساوية، فجثث الفلسطينيين تتراكم بالآلاف فوق بعضها في الشاحنات وداخل أكياس الدفن، والأطفال يسحبون من تحت الأنقاض، وأحياء سكنية بأكملها تحولت إلى مجرد ركام، وأكثر من مليون شخص من سكان القطاع المحاصر نزحوا من منازلهم خوفاً من القصف الإسرائيلي، وكل هذا يأتي مع نقص في الطعام والمياه والوقود اللازم لتشغيل المولدات أما الخدمات الرئيسية السيئة أصلاً بما فيها المشافي فقد انهارت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وفندت الصحيفة تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي قائلة إن جميع إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية التي شملت أسماء ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية السابقة تتطابق مع إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن حجم الدمار في قطاع غزة واضح ويشهد عليه الجميع مشيرة إلى أن “إسرائيل” فرضت حصاراً على غزة وأمرت بإخلاء سكانها إلى جنوب القطاع ثم أصدرت أوامر بإخلاء المشافي والمدارس في الجنوب حيث نزح عشرات الآلاف مع أطفالهم هرباً من القصف الإسرائيلي.

واعتبرت الصحيفة أنه من الضروري تطبيق وقف إطلاق نار إنساني لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتهدئة التوتر في المنطقة وإطلاق الرهائن وأن على حلفاء “إسرائيل” الضغط على الأخيرة لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة ورفع الحصار عنها.

باسمة كنون