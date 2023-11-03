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مظاهرة حاشدة في باريس تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

2023-11-02

باريس-سانا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم مظاهرة حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلامية أخباراً ومقاطع فيديو توثق خروج المتظاهرين الفرنسيين دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي فاشي مكثف، مطالبين حكومة بلادهم بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

كما دعت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية فرنسية إلى مظاهرات حاشدة في باريس ومدن أخرى يوم السبت المقبل دعماً للفلسطينيين والمطالبة بوقف العداون على القطاع.

وكانت عدة عواصم غربية شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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