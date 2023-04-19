مراكز متقدمة لفريق مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية في أولمبياد دولي

اللاذقية-سانا

ممثلاً لسورية، أحرز فريق مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية في مديرية تربية اللاذقية ميداليتين فضية وبرونزية، وشهادتي تقدير في الأولمبياد الدولي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، الذي نظمته دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة أكثر من 11 ألف طالب وطالبة من 114 دولة حول العالم.

وتستهدف المسابقة التي أطلقها (MAIN TEAM ORGANAIZATION GmbH) طلاب المرحلة الثانوية، وتعتبر بمثابة منصة تنافس دولية عبر الإنترنت للمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وحصل الطالب محمد المحيميد على الميدالية الفضية، بينما أحرز حسن ديب الميدالية البرونزية، ونال كل من الطالبين تيم وطفة ورماح سويد شهادة تقدير.

وبين باسل سلطان المشرف العلمي في المركز ومدرب الفريق لـ سانا الشبابية أن ما يميز هذا الأولمبياد عن غيره من المسابقات العالمية هو الطريقة المبتكرة لطرح مسائل تستوحي موضوعاتها من الواقع المعاش، واستخدام المحاكاة التفاعلية، بهدف تحفيز التفكير الحسابي والإبداعي لدى المشاركين، وتعليمهم كيفية تطبيق الأساليب العلمية والمهارات الرياضية في حل مشكلات الحياة اليومية.

وأشار إلى أهمية إتقان اللغة الإنكليزية بشكل ممتاز لتحقيق شرط الدقة والسرعة في الإجابة، وبالتالي تحصيل عدد أكبر من النقاط، حيث خضع الفريق المشارك لتدريب عالي المستوى وفق معايير دقيقة ليكونوا على قدر المسؤولية.

بدوره بين مشرف تكنولوجيا المعلومات في المركز مؤمن الحاطوم أن البطء في شبكة الإنترنت من أبرز الصعوبات التي واجهت الفريق، وحالت دون حصوله على الميدالية الذهبية، باعتبار أنه إذا حصل أي فصل في الشبكة يتم استبعاد الطالب مباشرة.

الطالب محمد المحيميد أوضح أن هذه التجربة مختلفة كلياً عن مشاركاته السابقة من ناحية الأسئلة غير التقليدية، التي يتطلب حلها توظيف المهارات الرياضية والحاسوبية واللغوية، مع التركيز على عامل السرعة والدقة والوقت.

بينما وجد الطالب تيم وطفة في المسابقة فرصة للاكتشاف والاستكشاف واكتساب معارف جديدة من شأنها تنمية مداركهم العقلية، معبراً عن فخره وزملائه بتمثيل سورية في المنافسات العالمية، وإثبات حضورها القوي وقدرتها على النجاح رغم ظروف الحرب والحصار والعقوبات، بفضل همة وإرادة وعزيمة شبابها.

يشار إلى أنه تم تأسيس مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية عام 2020 في مديرية تربية اللاذقية بدعم من وزارة التربية، ويهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية شغفهم في مواد “الفيزياء والرياضيات والكيمياء”، وتدريبهم على أسس البحث العلمي والابتكار، لتشكيل فرق علمية تنافسية قادرة على تمثيل سورية، ورفع اسمها في الفعاليات والمسابقات العلمية المحلية والعالمية.

رشا رسلان

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