تكريم الفائزين بمسابقة ألوان وأفكار للرسم باللاذقية

اللاذقية-سانا‏

كرمت مديرية تربية اللاذقية اليوم 122 طالباً وطالبة فازوا بمسابقة ألوان ‏وأفكار للرسم تحت عنوان “كلمة وتأملات” للعام الحالي، والتي تقام سنوياً على ‏مستوى وزارة التربية.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير التربية “أكثم غانم” أهمية هذا ‏التكريم للطلبة الفائزين لما له من أثر معنوي يدفع بالطلبة إلى تحقيق المزيد ‏من النجاح والتفوق في جميع المراحل الدراسية، فضلاً عن تشجيعهم على ‏مواصلة صقل مواهبهم من خلال كسب المزيد من المعارف والخبرات في ‏مجال الرسم والفنون الأخرى.‏

من جهتها الموجهة الاختصاصية “هلا حبيب” أشارت إلى أهمية إظهار ‏المواهب ومتابعتها والتي تبشر بمستقبل زاهر لهؤلاء الطلبة في مجال الرسم ‏واكتشاف المزيد منها والارتقاء بالذائقة الفنية في المجتمع، مشيرة إلى أنه سيتم ‏قريباً الإعلان عن مسابقة جديدة وسيتم تحديد عنوانها لاحقاً.‏

وعبر عدد من المكرمين عن سعادتهم بالتكريم، مؤكدين مواصلتهم صقل ‏مواهبهم حتى تحقيق مستقبل يطمحون له في هذا المجال، وقالت الطالبة “غزل ‏تحسين زرده” من الصف الثاني الثانوي: إن هذا التكريم شكل لها دفعاً كبيراً ‏لكسب المزيد من الخبرة وتعميق معرفتها في هذا المجال الذي تحبه، فيما بينت ‏الطالبة بتول عسيكرية من الصف التاسع أنها ترغب في مواصلة مسيرتها في ‏الرسم وتحقيق طموحها، ووصفت الطالبة” أليسار مروشية” من الصف السابع ‏الفوز بالمسابقة بأنه خطوة في مسيرة النجاح الطويلة التي تتطلب المزيد من ‏الجهد والمثابرة.‏

فراس زرده

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