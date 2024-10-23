تكريم الفائزين بمسابقة ألوان وأفكار للرسم باللاذقية

اللاذقية-سانا
كرمت مديرية تربية اللاذقية اليوم 122 طالباً وطالبة فازوا بمسابقة ألوان وأفكار للرسم تحت عنوان “كلمة وتأملات” للعام الحالي، والتي تقام سنوياً على مستوى وزارة التربية.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير التربية “أكثم غانم” أهمية هذا التكريم للطلبة الفائزين لما له من أثر معنوي يدفع بالطلبة إلى تحقيق المزيد من النجاح والتفوق في جميع المراحل الدراسية، فضلاً عن تشجيعهم على مواصلة صقل مواهبهم من خلال كسب المزيد من المعارف والخبرات في مجال الرسم والفنون الأخرى.
من جهتها الموجهة الاختصاصية “هلا حبيب” أشارت إلى أهمية إظهار المواهب ومتابعتها والتي تبشر بمستقبل زاهر لهؤلاء الطلبة في مجال الرسم واكتشاف المزيد منها والارتقاء بالذائقة الفنية في المجتمع، مشيرة إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مسابقة جديدة وسيتم تحديد عنوانها لاحقاً.
وعبر عدد من المكرمين عن سعادتهم بالتكريم، مؤكدين مواصلتهم صقل مواهبهم حتى تحقيق مستقبل يطمحون له في هذا المجال، وقالت الطالبة “غزل تحسين زرده” من الصف الثاني الثانوي: إن هذا التكريم شكل لها دفعاً كبيراً لكسب المزيد من الخبرة وتعميق معرفتها في هذا المجال الذي تحبه، فيما بينت الطالبة بتول عسيكرية من الصف التاسع أنها ترغب في مواصلة مسيرتها في الرسم وتحقيق طموحها، ووصفت الطالبة” أليسار مروشية” من الصف السابع الفوز بالمسابقة بأنه خطوة في مسيرة النجاح الطويلة التي تتطلب المزيد من الجهد والمثابرة.
فراس زرده
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