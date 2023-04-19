يزن صلاح الحناوي… شاب من ريف السويداء موهوب بالغناء ويجيد العزف على آلة العود

السويداء-سانا

حنجرة تصدح بمختلف ألوان الغناء وعزف للأغاني على آلة العود، هذا ما يميز الشاب يزن صلاح الحناوي من قرية ذيبين بريف السويداء الذي فرض نفسه بما قدمه كإحدى المواهب الشابة الصاعدة.

يزن 18 عاماً روى خلال حديثه لـ سانا الشبابية كيف بدأ بالغناء بعمر 8 سنوات، حيث كانت ترافقه هذه الموهبة بأي مكان يوجد فيه، ما شجعه أيضاً على تعلم العزف على آلة العود أكاديمياً على يد أحد المدرسين، وصولاً لفوزه بمرتبة الريادة بالغناء بمسابقات منظمة طلائع البعث على المستوى الوطني.

وبين يزن أنه نجح بعمر الـ 12 عاماً بالانضمام لمعهد فريد الأطرش للموسيقا للتدريب في مجال الغناء، ما ساعده في تنمية موهبته، إضافة للظهور بالعديد من الحفلات، ما أعطاه حافزا أكبر، مشيراً إلى وصوله حالياً إلى سنة التخرج الأخيرة في المعهد.

ويميل يزن كما ذكر لأداء الأغاني الطربية لكبار الفنانين أمثال عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ووديع الصافي، إضافة للمواويل والأغاني الجبلية والمرتبطة بالتراث المحلي لمحافظة السويداء.

والغناء يحمل قيمة بالنسبة للشاب يزن، ويشغل تفاصيل مهمة في حياته، ويشعره بأن لديه موهبة جميلة يجب أن يظهرها للآخرين كما أوضح، لافتاً إلى قيامه بتدريب بعض المواهب اليافعة في قريته على أداء الأغاني.

طموحات يحملها الشاب يزن للدخول إلى المعهد العالي للموسيقا بعد أن يحصل على شهادة الثانوية العامة لدورة العام الحالي، وكذلك الوصول لمرحلة النجومية بالفترة القادمة.

ووفقاً لمدرسة التربية الموسيقية والمدربة في فرقة نبض سناء الزيلع فإن يزن انضم للفرقة قبل نحو شهرين، ويتميز بامتلاكه خامة صوتية جامعة لأكثر من لون غنائي وقدرة على إطراب من يسمعه بشكل لافت، مع إجادته العزف على آلة العود ووجود إصرار لديه لتطوير موهبته والارتقاء بمستواه نحو الأفضل.

عمر الطويل

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