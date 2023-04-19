بفوزه على الجيش… الاتحاد أهلي حلب يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تصدر الاتحاد أهلي حلب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم على مضيفه الجيش بهدف وحيد، لحساب المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد والتي جرت على ملعب الجلاء بدمشق المحترف السنغالي بابا سالا بالدقيقة الـ 67.

وعلى ملعب البعث بجبلة حقق جبلة فوزاً غالياً وصعباً على الوثبة القادم من حمص بهدفين لهدف.

وسجل هدفي جبلة محمود البحر من ركلة جزاء وعمر نعنوع بالدقيقتين الـ 64 و75، فيما سجل هدف الوثبة إبراهيم العبد الله بالدقيقة 15.

بدوره تابع الفتوة نتائجه الجيدة، وحقق فوزاً مهماً على حطين بهدف وحيد سجله ثائر كروما بالدقيقة الـ 83 من زمن المباراة التي جرت على ملعب الباسل باللاذقية.

وسيطر التعادل السلبي على مباراة الكرامة وضيفه تشرين في ملعب الباسل بحمص.

وتختتم منافسات هذه المرحلة غدا بلقاء يجمع الوحدة مع جاره المجد في ملعب الجلاء بدمشق.

وعلى ضوء هذه النتائج، يتصدر الاتحاد أهلي حلب فرق الدوري برصيد 38 نقطة يليه الوثبة والفتوة، ولكل منهما 37 نقطة، ثم جبلة بـ 26 نقطة ثم الجيش بـ 23 نقطة فتشرين بـ 19 نقطة ثم الكرامة بـ 11 نقطة فالوحدة والطليعة ولكل منهما 9 نقاط ثم حطين بـ 8 نقاط، وأخيراً المجد بـ 6 نقاط.

عماد سنقر

من مباراة الاتحاد أهلي حلب والجيش

من مباراة الكرامة وتشرين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency