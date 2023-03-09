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خط سير جديد بين أشرفية صحنايا وصحنايا وجرمانا

2023-03-09

ريف دمشق-سانا

أحدثت محافظة ريف دمشق خط سير جديداً بين (أشرفية صحنايا وصحنايا وجرمانا)، وتم تفعيله اليوم بهدف تسهيل النقل بين هذه المناطق والتخفيف من معاناة المواطنين والطلاب.

عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع النقل في المحافظة إياد النادر أكد في تصريح لمراسلة سانا أن مسار هذا الخط يبدأ من صحنايا وأشرفية صحنايا مروراً بالقدم وبوابة والزاهرة والهمك وجرمانا وصولاً إلى ساحة الشهيد عصام زهر الدين وبالعكس.

وأشار النادر إلى أن الخط أحدث بموجب قرار صدر أمس عن لجنة السير في محافظة ريف دمشق.

سفيرة إسماعيل

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