وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعرب عن اعتزازها بالخطوات النضالية للأسرى الفلسطينيين وإدانتها ممارسات الاحتلال بحقهم
2023-03-09
الجالية الهندية في الإمارات تقدم مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال في سورية
2023-03-09
الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب يدعو المجتمع الدولي للضغط على تركيا لتطبيق اتفاقيات المياه
2023-03-09
بمشاركة سورية… اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً
2023-03-09
لافروف: ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ورفع العقوبات الغربية المفروضة عليها
2023-03-09
المقداد يبحث مع غراندي التعاون بين سورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
2023-03-09
المؤتمر العربي العام: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تؤكد توافقها مع الحصار اللا قانوني ضدها
2023-03-08
محليات
المصرف المركزي: رفع سقف السحب النقدي اليومي الخاص بالبيوع العقارية إلى 25 مليون ليرة
2023-03-09
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مطار دمشق الدولي
2023-03-09
مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من صباح غد الجمعة
2023-03-09
الدكتورة شعبان لـ نعومكين: العالم متجه إلى نظام جديد متعدد الأقطاب
2023-03-09
الوزير مخلوف يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الاستجابة لمواجهة آثار الزلزال
2023-03-09
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مواقع المشاريع السكنية في حلب
2023-03-09
توزيع مساعدات غذائية على المتضررين من الزلزال في منطقة سلحب بريف حماة
2023-03-09
رياضة
بايرن ميونخ يفوز على باريس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال
2023-03-09
ميلان يتعادل مع توتنهام في دوري الأبطال
2023-03-09
هدف نونيز ضد ريال مدريد يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول
2023-03-08
ثلاث برونزيات لسورية في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو
2023-03-08
بنفيكا يفوز على بروج ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
2023-03-08
تشيلسي يفوز على دورتموند ويعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
2023-03-08
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يخرج من بطولة آسيا بتعادله مع نظيره العراقي
2023-03-07
اقتصاد
تراجع حصة العملات الغربية في سداد ثمن الصادرات الروسية
2023-03-09
المصرف المركزي: رفع سقف السحب النقدي اليومي الخاص بالبيوع العقارية إلى 25 مليون ليرة
2023-03-09
مزاد علني لبيع آليات في فرع التجارة الخارجية بطرطوس في نيسان المقبل
2023-03-09
رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية
2023-03-09
المركزي يحدد سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7200 ليرة
2023-03-09
استقرار أسعار النفط
2023-03-09
ارتفاع أسعار الذهب
2023-03-09
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد لـ غراندي: من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سورية برؤية واحدة شاملة
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مطار دمشق الدولي
مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من صباح غد الجمعة
لافروف: ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ورفع العقوبات الغربية المفروضة عليها
عبد اللهيان يطلع على أضرار الزلزال ومراكز الإيواء في اللاذقية
الوزير مخلوف يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الاستجابة لمواجهة آثار الزلزال
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مواقع المشاريع السكنية في حلب
قوائم جديدة لتوظيف 50 شخصاً من ذوي الشهداء
الموارد المائية تبحث تعزيز التعاون مع الفاو في مجال المشاريع المائية
رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي
2023-03-09
تصوير: عمار سفرجلاني
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي
2023-03-09
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