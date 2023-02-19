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مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ سانا: شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق

2023-02-19

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