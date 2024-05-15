افتتاح قسم الحروق والجراحة التصنيعية والترميمية في مشفى الرازي بحلب بعد إعادة تأهيله

حلب-سانا

افتتح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم قسم الحروق والجراحة التصنيعية والترميمية في مشفى الرازي بحلب بعد إعادة تأهيله بالكامل وبسعة 20 سريراً.

يتبع…

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