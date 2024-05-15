افتتاح قسم الحروق والجراحة التصنيعية والترميمية في مشفى الرازي بحلب بعد إعادة تأهيله

حلب-سانا
افتتح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم قسم الحروق والجراحة التصنيعية والترميمية في مشفى الرازي بحلب بعد إعادة تأهيله بالكامل وبسعة 20 سريراً.
يتبع…
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حلب-سانا
افتتح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم قسم الحروق والجراحة التصنيعية والترميمية في مشفى الرازي بحلب بعد إعادة تأهيله بالكامل وبسعة 20 سريراً.
يتبع…
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
دمشق-سانا ركز الاجتماع الذي ضم المديرين المركزيين في وزارة الصحة مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة …