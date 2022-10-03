إعادة تأهيل جسر المشاة بين حي شمال الخط ودرعا المحطة

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة درعا وفرع الهلال الأحمر العربي السوري اليوم أعمال إعادة تأهيل جسر المشاة الأزرق بين حي شمال الخط ودرعا المحطة.

وأوضح رئيس الدائرة الفنية في مجلس المدينة المهندس عكاش علوة في تصريح لمراسل سانا أن فرع الهلال الأحمر يعمل على إعادة الجسر إلى حالته السابقة كممر للمشاة، يختصر المسافة بين حي شمال الخط ودرعا المحطة، مبيناً أن مجلس المدينة قدم مستلزمات العمل من أدوات وعمال وآليات لترحيل الأنقاض والأتربة.

بدورها بينت منسقة فريق التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة التابع لفرع الهلال الأحمر رهام برماوي أن الأعمال تتضمن تنظيف وترحيل الانقاض، والسواتر الترابية والدهان مع نشر رسائل سلامة من خلال لوحات وكتابات فوق الجسر.

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