نائب الرئيس التركي: عدوان إسرائيل على سوريا تهديد صارخ لاستقرار المنطقة

أنقرة -سانا

أدان جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

وقال نائب الرئيس التركي في منشور على منصة إكس: إن هجمات إسرائيل على سوريا تشكل تهديداً واضحاً، ليس فقط على السيادة السورية، بل أيضاً على استقرار منطقتنا ورخائها، أُدين بأشد العبارات هذه الهجمات التي تستهدف الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: إن مواصلة إسرائيل موقفها العدواني خلال هذه الفترة يعد محاولة تخريبية واضحة للسلام الإقليمي والقانون الدولي.

وأوضح يلماز أن تركيا من خلال مفهومها لسياسة خارجية تعطي الأولوية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ستواصل الدفاع بحزم عن وحدة الأراضي السورية وسيادتها وأمن شعبها الشقيق.

وأشار إلى أن تركيا تحث جميع الأطراف المؤيدة للاستقرار في المنطقة على دعم سيادة سوريا والقانون الدولي.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق العامة.