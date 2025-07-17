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فرنسا تدعو لاتفاق مستدام يعزز الوحدة ويرسي الأمن والسيادة في سوريا

2025-07-17

باريس-سانا

أكدت فرنسا دعمها للجهود التي تضطلع بها الحكومة السورية مع المعنيين في منطقة السويداء من أجل استئناف الحوار، معربةً عن أملها بالتوصّل إلى اتفاق مستدام من أجل تعزيز الوحدة وإرساء الأمن وبسط السيادة في سورية وحفظ أمن السوريين جميعاً.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن قلقها إزاء التطورات الراهنة في محافظة السويداء، داعيةً جميع الجهات الفاعلة إلى بذل الجهود لضمان أمن المدنيين واستعادة الهدوء وتعزيز السلام بين جميع مكونات المجتمع السوري.

وجددت التأكيد على حرصها على الالتزامات والمبادئ المندرجة في البيان المشترك الصادر في الـ13 من شباط الماضي، مشيرةً إلى تواصل اتصالاتها مع جميع الجهات الفاعلة، داعية جميع الجهات إلى احترام وقف إطلاق النار وإلى وضع حدٍّ للانتهاكات التي تستهدف المدنيين

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