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مراسلة سانا: وزراء الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف يزورون عدداً من المشافي للاطمئنان على صحة المصابين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دمشق.

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