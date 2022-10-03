النبك يتوج بطلاً لدوري كرة اليد للسيدات

دمشق-سانا

توج فريق النبك بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة اليد لفئة السيدات، بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة 16-18 هدفاً في المباراة النهائية للمسابقة، والتي أقيمت في صالة الفيحاء الفرعية بدمشق.

وتأهل النبك إلى المباراة النهائية، بعد حصوله على المركز الثاني في الدور الأول، بينما تأهل النصر بعد حصوله على المركز الأول في الدور نفسه، علماً أن البطولة لعبت بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل في ختامها صاحباً المركز الأول والثاني إلى المباراة النهائية.

وشاركت في المسابقة فرق قاسيون ومحردة والنبك والنصر والشرطة المركزي صاحب لقب النسخة السابقة للبطولة.

هناء صقور

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