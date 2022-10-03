المكسيك تغلق الموانئ وتحذر من فيضانات شديدة مع اقتراب (أورلين)

مكسيكو ستي-سانا

أعلنت السلطات المكسيكية اليوم إغلاق بعض الموانئ محذرة من حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية مع اقتراب إعصار أورلين من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية قولها على تويتر: إنه تم إغلاق موانئ ناياريت وخاليسكو وكوليما مع اقتراب الإعصار من الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

بدوره حذر المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي أمس، من تحرك الإعصار أورلين المصنف من الفئة الثالثة باتجاه البر الرئيسي للمكسيك اليوم محملاً برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة، وبأمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في المناطق الوعرة.

وحثت السلطات السكان المحليين على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، مبينة أنه تم فتح 937 مأوى مؤقتاً لاستخدامها عند الضرورة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc