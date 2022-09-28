زراعة طرطوس: تقديرات بإنتاج أكثر من 8 آلاف طن من محصول الرمان

طرطوس-سانا

قدرت مديرية الزراعة بطرطوس إجمالي إنتاج المحافظة الكلي من محصول الرمان للموسم الحالي بحوالي 8176 طناً.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي المهندس محمد حسن لمراسلة سانا إلى أن الإنتاج شهد زيادة، مقارنة بالموسم السابق، والمقدرة بنحو 7436 طناً، حيث يخضع الإنتاج لتغيرات العوامل المناخية.

وبين حسن أن المساحات المزروعة بالرمان تبلغ نحو 160 هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي يبلغ نحو 391951 شجرة، والمثمر منها 354124 شجرة، ويزرع مروياً وبعلاً، مشيراً إلى أن زراعته تنتشر في قرى صافيتا ومشتى الحلو ونهر الخوابي وغيرها.

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