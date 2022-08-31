وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين جراء حادث سير على طريق بيت ياشوط في جبلة باللاذقية

اللاذقية- سانا

توفي شخص وأصيب اثنان آخران جراء حادث سير لدراجتين ناريتين وبولمان على طريق “بيت ياشوط ” في جبلة باللاذقية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وبعد إعلام مركز شرطة الطرق العامة بناحية بيت ياشوط بحادث دهس لدراجتين ناريتين من قبل بولمان متجه من اللاذقية إلى حلب توجهت دورية من المركز إلى مكان الحادث وتبين وفاة شخص وإصابة آخر وابنه الحدث.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مشفى تشرين الجامعي ونقل جثة المتوفي إلى مشفى جبلة الوطني وتوقيف سائق البولمان “ناصر م” مواليد 1975 وحجز البولمان.

ووفق بيان الوزارة بينت التحقيقات أن سبب الحادث يعود لقيام سائق البولمان بتجاوز سيارة أخرى على المنعطف دون الانتباه مشيرة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمه للقضاء أصولا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc