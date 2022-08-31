أزمة المثقف بمسرح سعدالله ونوس ضمن محاضرة في رابطة الخريجين الجامعيين بحمص

حمص-سانا

في الأزمات الكبرى التي تعصف بالشعوب سؤال يتردد حول دور المثقف فيما يجري وهل يستطيع أن يمارس دوره في ظل التحولات الكبرى.

صور متعددة للمثقف في مسرح الراحل الأديب سعدالله ونوس قدمتها الدكتورة رشا العلي ضمن محاضرة لرابطة الخريجين الجامعيين بحمص في مقر الرابطة وسط حضور المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

الدكتورة العلي ارتكزت “في مسرحية”منمنمات تاريخية” للأديب الكبير ونوس على شخصية ابن خلدون من خلال موقف ابن خلدون من حادثة تاريخية مهمة وهي الغزو التتري لبلاد الشام حيث يقدم الأديب ونوس هذه الشخصية بصورة المهادن الاستسلامي الذي سعى لتسليم دمشق للغازي “تيمورلنك” وحاول اقناع الناس في ذلك الوقت ضرورة التسليم دون مقاومة.

واستوقفت الدكتورة العلي شخصية تعد بمثابة مثال للمثقف الطليعي وهي شخصية أبي خليل القباني في مسرح الأديب ونوس الذي أرسى دعائم فن المسرح في سورية وباع أملاكه من أجل إقامة مسرح وعندما وقفت الرجعية في وجه مسرحه الذي شكل نهضة حقيقية في ذلك الوقت قاموا بإحراق مسرحه إلا أنه تابع مسيرته الفنية في مصر واستمرت لما يزيد على ثلاثة عشر عاما فالأديب ونوس لا يخفي إعجابه بهذه الشخصية فهو صورة للمثقف الطليعي الريادي.

أما شخصية الأستاذ فاروق في مسرحية “يوم من زماننا” فهي شخصية شاهدة على الفساد في جميع قطاعات وانتهت بانتحاره بسبب المفارقة التي عاشتها الشخصية من القيم التي يؤمن بها وبين الفساد المتفشي بالواقع.

ومن قصة شعبية استقى الأديب الكبير ونوس في مسرحيته “الفيل يا ملك الزمان” صورة اخرى للمثقف وهي شخصية “زكريا” الذي حاول توعية الشعب للوقوف في وجه الملك لأن فيله يعيث فسادا في كل مكان وعندما وقف أمام الملك ليطالب بحقه وحق الشعب ليرد أذى الفيل عنهم اختنقت الأصوات في الحناجر ووقف وحيدا أمام الملك وانتهى إلى هزيمة فالجميع خذله.

يشار إلى أن الدكتورة رشا العلي حاصلة على الدكتوراه في النثر الحديث من جامعة عين شمس في مصر وأستاذة الأدب الحديث في قسم اللغة العربية بجامعة البعث وعضو اتحاد الكتاب العرب ولها عدة كتب ودراسات في النقد الأدبي حاصلة على جائزة الشارقة للإبداع الأدبي في مجال النقد العام 2012 وعضو محكم في جائزة الطيب صالح العالمية العام 2014.

تمام الحسن

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