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صحيفة ألمانية: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ركود حتمي

2022-07-11

برلين-سانا

استبعد محللون اقتصاديون دوليون أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من تجنب حالة الركود المتوقعة له مشيرين إلى احتمالية قرب دخوله في “دوامة هبوط”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مجلة الأعمال الألمانية ويرتيشفتس ووك في تقرير لها أن آراء الخبراء الاقتصاديين تتفق حول حتمية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود لكن يختلفون فقط حول مدى تاثره.

وكشف تقرير المجلة الألمانية أن نحو ثلثي الأمريكيين بما فيهم المتخصصون في مجال الاقتصاد يبدون خشيتهم من عواقب انزلاق بلادهم إلى الركود.

وبهذا الصدد حذر جيمي ديمون رئيس أكبر بنك أمريكي قبل أسابيع من “إعصار” يمكن أن يضرب الاقتصاد الأمريكي بينما وصف رئيس شركة “تسلا” ايلون ماسك الركود بأنه “حتمي”.

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