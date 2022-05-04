الدفاع الروسية: تدمير عشرات المنشآت العسكرية الأوكرانية ومنظومات (إس 300)

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف عن تدمير القوات الفضائية الجوية الروسية لعبارة عائمة و4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في إحاطة اعلامية اليوم.. “تم تدمير مجمع لإطلاق صواريخ توتشكا أو وثلاث محددات لإضاءة وتوجيه نظام الدفاع الصاروخي إس300 التابع للقوات الأوكرانية” مضيفا.. “إن القوات الروسية دمرت 6 محطات أوكرانية متنقلة لتوليد الكهرباء تزود القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة الموردة من أوروبا والولايات المتحدة كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع مسيرات أوكرانية و4 قاذفات صواريخ متعددة من طراز سميرتش”.

وأشار إلى أن الطيران الروسي قصف خلال الليلة الماضية 40 منشأة عسكرية بما في ذلك جسر عائم بالقرب من بروتوبوفكا و4 مستودعات أسلحة و34 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الصاروخية أصابت موقعين للقيادة وبطارية من طراز بي إم21 غراد وبطارية مدفعية ذاتية الدفاع غفوزديكا 2 إس1 وبطارية مدفع هاوتزر دي30 و4 مناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وبين المتحدث أن “المدفعية الروسية قصفت 16 موقعاً قيادياً ومستودعين للوقود و476 معقلاً للقوميين الأوكرانيين المتطرفين ومناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية كما تم القضاء على ما يصل إلى 310 افراد و53 وحدة عسكرية أوكرانية”.

وختم كوناشينكوف بالقول.. منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تم إسقاط 146 طائرة و112 مروحية و706 طائرات مسيرة بدون طيار وتدمير 287 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و2807 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى و321 وحدة راجمات الصواريخ متعددة الأنظمة و1279 مدفعية ميدانية ومدافع هاون بالإضافة إلى 2609 وحدات من المركبات العسكرية الأوكرانية الخاصة.