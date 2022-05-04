روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته إلى أراضيها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو حظرت دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسي هاياشي الأراضي الروسية كما فرضت عقوبات على 63 مواطناً يابانيا.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم وفق ما نقل موقع روسيا اليوم: “موسكو تحظر كيشيدا وهاياشي من دخول روسيا ومن بين المدرجين أيضاً على القائمة السوداء قائمة الممنوعين من دخول روسيا وزراء المالية والدفاع والعدل”.

وأضاف البيان: “أطلقت إدارة كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا وتوجيه خطابات وتصريحات غير مقبولة بما في ذلك الافتراء والتهديدات المباشرة وتردد صدى ذلك من قبل الشخصيات العامة والخبراء وممثلي وسائل الإعلام في اليابان الذين يشاركون تماماً في مواقف الغرب تجاه بلادنا”.

ولفت البيان إلى أنه تماشياً مع هذا المسار تتخذ طوكيو خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لبلدنا وقال: “مع مراعاة ما سبق وكذلك العقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية على روسيا بما في ذلك شخصيات في القيادة العليا للدولة حيث تم اتخاذ قرار بشأن حظر غير محدد لدخول مواطني اليابان إلى روسيا”.

وكانت اليابان لحقت بركب دول الغرب ولا سيما واشنطن بفرض حزمة من العقوبات ضد روسيا بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا شملت حظر بعض الصادرات اليابانية إلى روسيا وتجميد أصول عدد من البنوك الروسية إضافة إلى فرض عقوبات شخصية ضد القادة الروس ورجال أعمال هناك.

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