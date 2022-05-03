الخارجية الفلسطينية: تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته بات يشكل غطاء لجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت الخارجية الفلسطينية أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وعدم وفائه بالتزاماته بات يشكل الغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا اليوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف عدوانه وتصعيده ضد الشعب الفلسطيني واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت الخارجية أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها بحق المسجد الأقصى المبارك وقامت بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون واعتدت على رعاة الأغنام في مسافر يطا وقريتي دوما وكفر مالك جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وتمارس سلطات الاحتلال إرهاباً منظماً بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وتوفر الدعم الكامل لمجموعات المستوطنين لاقتحام الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته في إطار محاولات متواصلة لتهويده وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد ضمن مخطط لتهويد المدينة المقدسة بالكامل وتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها وأراضيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency