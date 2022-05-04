دراسة: تسارع دورة الماء على الأرض بسبب تغير المناخ

مدريد-سانا

كشفت دراسة جديدة في اسبانيا أن دورة الماء على الأرض تتسارع بسبب تغير المناخ ما قد يؤدي إلى مزيد من العواصف المطيرة الشديدة وذوبان القمم الجليدية بشكل أسرع.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الباحثة في معهد العلوم في برشلونة والمؤلفة الرئيسة للدراسة استريلا أولميدو قولها: “إن تسريع دورة المياه له آثار في كل من المحيط والقارة حيث يمكن أن تصبح العواصف شديدة بشكل متزايد”.

وحلل الباحثون في المعهد بيانات ملوحة سطح المحيط التي يتم قياسها بواسطة الأقمار الصناعية وذلك لفهم دوران المحيطات حيث يعتمد هذا الدوران على كثافة الماء التي تحددها درجة حرارتها وملوحتها حيث يمكن للتغييرات في هذين المعيارين “الحرارة والملوحة” أن تكون لها عواقب مهمة على المناخ العالمي.

وتوقع علماء المناخ حدوث زيادة في تبخر المياه من البحار والمحيطات مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية ما سيؤدي إلى جعل الطبقة العليا من البحر أكثر ملوحة وإضافة الماء إلى الغلاف الجوي على شكل بخار وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة هطول الأمطار في أجزاء أخرى من العالم ما يسهم في تمييع بعض المسطحات المائية لجعلها أقل ملوحة.

ويمكن أن يكون لهذا التسريع في دورة المياه آثار عميقة تؤدي إلى الجفاف ونقص المياه في مناطق مختلفة من العالم بالإضافة إلى المزيد من العواصف والفيضانات الشديدة.

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