تظاهرات في فرنسا ضد قيود بحق رافضي لقاح كورونا

باريس-سانا

تظاهر مئات الفرنسيين قبل يومين من دخول قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ تستهدف من يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن معارضين لهذه الإجراءات قولهم اليوم “إن الإجراءات المعززة ستمس بالحريات اليومية” منددين بما اعتبروه شكلاً من أشكال “الفصل العنصري الاجتماعي”.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها (لا للفصل العنصري) وانتقدت الممرضة أناييل التلقيح الإلزامي ووصفته بأنه (مشين) متسائلةً.. من تلقوا اللقاح يصابون بالوباء فما الفائدة من ذلك؟ وستدخل شهادة لقاح صحية جديدة في فرنسا حيز التنفيذ بعد غد بحيث بات على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق إثبات تلقيهم اللقاح بهدف التمكن من دخول المطاعم والحانات أو المشاركة في النشاطات الترفيهية أو استخدام وسائل النقل العامة بين المناطق ولن يكون الاختبار السلبي كافياً إلا للوصول إلى الخدمات الصحية.