مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بالعمل خلال فترة العطلة

دمشق-سانا

أعلنت مديرية تقانة خدمة المواطن التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بتقديم خدماته للمواطنين عبر موقعه على الإنترنت خلال أيام العطلة من الـ23 حتى الـ27 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير مديرية تقانة خدمة المواطن المهندس سامر يماني في تصريح لـ سانا أن الخدمات المتاحة فقط هي معاملة خلاصة السجل العدلي غير محكوم ومعاملات السجل المدني إخراج قيد فردي- بيان زواج- بيان ولادة- بيان طلاق- بيان وفاة ومعاملات وزارة التربية مشيراً إلى أن التسليم حصراً عن طريق مؤسسة البريد خلال المدة المذكورة.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الرسمي للمركز.. أو عبر تطبيق معاملاتي.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23-1-2022 حتى يوم الخميس الموافق 27-1-2022 لتوفير ما يمكن من الطاقة وتحويلها لخدمة المواطنين بسبب الظروف الجوية.