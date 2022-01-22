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التعليم العالي تؤجل امتحانات الأسبوع الحالي في جميع الجامعات والمعاهد

2022-01-22

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تأجيل الامتحانات في جميع الجامعات والمعاهد خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 23-1-2022 وحتى يوم الخميس الواقع في27-1-2022. وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه سيحدد موعد لاحق لهذه الامتحانات من الجامعات والمعاهد.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق بلاغاً تضمن تعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل حرصاً على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة وكذلك على تأمين أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوافرة وتخصيصها لخدمة المواطنين في ضوء الأوضاع الجوية السائدة بمختلف المحافظات وفي ظل واقع الكميات المتوافرة من المواد اللازمة للتدفئة والذي قيدته الإجراءات الاقتصادية الجائرة على سورية.

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