منعاً لتشويه موقفها.. روسيا تنشر الرسائل المتبادلة بين لافروف ونظيريه الفرنسي والألماني حول أوكرانيا

موسكو-سانا

نشرت روسيا الرسائل المتبادلة بين وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس منعا لتشويه موقف موسكو من لقاء وزاري حول أوكرانيا بصيغة النورماندي.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بيان لوزارة الخارجية الروسية أن “روسيا تشهد في الفترة الأخيرة تشويه موقفها ودورها في التسوية الأوكرانية الداخلية ومقارباتها إزاء إجراء لقاء وزاري محتمل ضمن صيغة النورماندي” لافتة إلى أنه “لمنع ظهور تكهنات جديدة قررنا الإفراج عن المصادر الأولية ونشر تبادل الرسائل الدبلوماسية بين لافروف ونظيريه الألماني والفرنسي”.

وكانت الخارجية الروسية استهجنت أواخر الشهر الماضي صمت ألمانيا وفرنسا طرفي رباعية النورماندي على التهديدات العلنية التي أطلقتها السلطات الأوكرانية ضد موسكو محذرة من تأثير هذه التهديدات على عملية التفاوض حول أزمة أوكرانيا في إطار اتفاق مينسك.

وتوصلت روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا عام 2015 إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا.