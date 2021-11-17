طهران تحذر من تصريحات متسرعة حول تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

طهران-سانا

حذر الرئيس بالوكالة للبعثة الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا محمد رضا غائبي من إطلاق تصريحات متسرعة ومسيسة حول تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة فارس عن غائبي قوله “بالرغم من اختلاف وجهات النظر حول القضايا الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا أن التعامل قائم بينهما وصولاً إلى حل نهائي وعليه فإن من المتوقع من الدول الأعضاء أن تتجنب أي تصريح متسرع أو مسيس في هذا الخصوص”.

وأشار غائبي إلى وجود نقطة خلافية بين الجانبين حول منطقة محددة وذلك على خلفية إعلان إيران إجراء تحقيق حول العمليات الإرهابية التي استهدفت المنطقة واعتبار وصول مفتشي الوكالة إليها قبل نهاية التحقيق أمراً يتجاوز أطر التعهدات القانونية”.

وأوضح غائبي أن “عمليات التخصيب لدى مفاعلين نطنز وفردو بما في ذلك الشلالات وأجهزة الطرد المركزي الجديدة والتخصيب بنسبة 60 بالمئة أو بما يتجاوز مستوى الـ 3.67 المنصوص في الاتفاق النووي لا تزال قائمة مع علم الوكالة الدولية بها”.

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا خلال الأشهر الماضية عدة جولات من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي واختتمت الجولة السادسة منها في الـ 20 من حزيران الماضي.