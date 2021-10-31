أكثر من 108 مليارات ليرة إنتاج الصناعات النسيجية خلال 9 أشهر

دمشق-سانا

أنتجت شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي من الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والقطن والشاش الطبي والسجاد ما قيمته 108.668 مليارات ليرة سورية.

ووفق التقرير الانتاجي والتسويقي للمؤسسة عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي والذي حصلت سانا على نسخة منه فإن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الفترة المذكورة بلغت 87 بالمئة وبمعدل زيادة 255 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي وتوزعت قيم الإنتاج في شركات الغزول “الخيوط” بنحو 72.712 مليار ليرة وشركات النسيج 22.773 مليار ليرة والشركات الأخرى بقيمة 13.183 مليار ليرة.

وبالنسبة للمبيعات أشار التقرير إلى أنها بلغت في الفترة ذاتها 91.541 مليار ليرة بمعدل زيادة 194 بالمئة عن مبيعات الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة47.088 مليار ليرة.

وسجلت شركات الغزول قيمة مبيعات63.142 مليار ليرة بمعدل زيادة 181 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي وشركات النسيج 17.028 ملياراً بمعدل زيادة 295 بينما سجلت الشركات الأخرى من السجاد والألبسة الجاهزة والداخلية وغيرها 11.371 مليار ليرة بمعدل زيادة بلغ 176 بالمئة.

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس حارث مخلوف في تصريح لـ سانا أنه رغم قدم الآلات ونقص المواد الأولية وتراجع أعداد العمالة وخاصة الفنية إلا أن المؤسسة تعمل على تسهيل عمل الشركات ولا سيما الغزول لتأمين احتياجاتها من المواد الأولية وخاصة الأقطان من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتأمين الأقمشة اللازمة لشركات تصنيع الألبسة.

أحمد سليمان