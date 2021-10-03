بالتزامن مع الشهر الوردي نشاطات توعوية وخدمات صحية مجاناً في حمص

حمص-سانا

تساهم المنظمات والجمعيات الأهلية في حمص بعدة نشاطات توعوية إضافة إلى تقديم خدمات صحية مجانية خلال الشهر الوردي تشرين الأول للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضحت المهندسة سمر السباعي مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن النشاطات التي ستقوم بها الجمعيات الأهلية طيلة الشهر إضافة للعيادات المتنقلة إلى الأرياف بالمحافظة تشمل التوعية بضرورة الكشف المبكر عن السرطان والفحص السريري للسيدات مجاناً لافتة إلى مشاركة عدد من الجمعيات بكوادرها التطوعية حيث تقدم جمعية البر والخدمات الاجتماعية خدمات التصوير المجاني في مركز الماموغراف في مشفى الجمعية بحي الوعر والفحص السريري ضمن مستوصف الدكتور أنيس المصري في حي الحميدية.

وأضافت السباعي لمراسلة سانا إن الجمعية الخيرية الإسلامية ستقدم خدمة تصوير الماموغراف بشكل مجاني ضمن عيادة الدكتور رئيف الاخرس إضافة إلى حملة للتوعية حول سرطان الثدي وتوجيه المستفيدين إلى أماكن إجراء الفحص كما تقدم جمعية باب السباع الخيرية خدمات تصوير أشعة وايكو والتحاليل الطبية مجاناً ضمن مشفى الجمعية بحي باب السباع.

ولفتت إلى أن جمعية صندوق العافية الخيري ستغطي تكاليف عمليات جراحة الثدي بنسبة 50 بالمئة إضافة إلى إجراء تصوير ايكو مجاناً في مركز العافية للرنين المغناطيسي فيما تقوم جمعية عضد الفقراء الارثوذكسية بحمص القديمة بتقديم خدمة تصوير إيكو مجاناً خلال شهر تشرين الأول في المستوصف الغساني لجميع السيدات والفتيات الراغبات بالكشف المبكر عن المرض كما تنفذ جمعية لمسة شفا جلسات توعوية ضمن مركز الجمعية الصحي في منطقة الدار الكبيرة.

وأضافت السباعي إن جمعية كرم الشامي تنفذ جلسات توعوية وتوزيع بروشورات حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي فيما تنفذ جمعية تنظيم الأسرة جلسات توعوية إضافة إلى إجراء الفحص السريري للسيدات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بالعيادات النسائية في أحياء الوعر وبابا عمرو والخالدية والمهاجرين والدبلان وبلدات ومناطق شين وتلدو وتلدهب.

تمام الحسن