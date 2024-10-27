ندوة توعوية لمرضى الجمعية السورية لمكافحة السرطان

حمص-سانا

ضمن أنشطة “الشهر الوردي” للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان ‏الثدي نظمت الجمعية السورية لمكافحة السرطان اليوم ندوة توعوية لسيدات ‏مرضى، وذلك في مقر الجمعية بمدينة حمص.‏

وأوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية والدعم النفسي في الجمعية نورا ‏الرفاعي أن الندوة تستهدف 50 سيدة على مدى يومين بهدف تعزيز الدعم ‏النفسي للمرضى من السيدات كونه يسهم إلى حد كبير في رفع نسبة الشفاء ‏والتخفيف عنهن وتقديم المشورة الصحية والطبية من الكادر الطبي بالجمعية ‏بالتوازي مع استمرار النشاطات الترفيهية والتوعوية بالجمعية ولجميع ‏المرضى خلال الشهر الوردي وعلى مدار العام.‏

من جهتها أشارت رئيسة اللجنة العلمية بالجمعية الدكتورة فيوليت ديب ‏اختصاصية أمراض الدم والأورام خلال الندوة إلى أهمية الكشف المبكر عن ‏سرطان الثدي قبل تطوره وظهور أعراضه، ما يسهم في ارتفاع نسب الشفاء، ‏منوهة بمساهمة الجمعية في دعم المرضى بالقيمة المادية للعلاجات الكيماوية، ‏إضافة لكونها بصدد إحداث مركز لتسريب الجرعات للمرضى.‏

بدورها أمينة سر الجمعية الدكتورة سحر النجاري الاختصاصية بالجراحة ‏العامة دعت السيدات إلى ضرورة الاهتمام بصحتهن النفسية والتحلي بالوعي ‏والمبادرة للتقصي عن المرض ومتابعة العلاج في وقت لم يعد سرطان الثدي ‏مخيفاً بل قابلاً للشفاء وإلى حد كبير، مع نشر التوعية بالمجتمع حول المرض ‏وأهمية الكشف المبكر عنه.‏

كما روت بعض المشاركات بالندوة قصتهن مع المرض ومنهن راغدة ‏زعرور وريم النيساني وفطوم مرشد، وكيف واجهن شعور الخوف والتردد ‏بالبداية بمتابعة حالتهن الصحية والكشف المبكر عن المرض وخضوعهن ‏لمراحل العلاج بمعنويات مرتفعة وتحليهن بالشجاعة والصبر والإرادة ‏وممارسة حياتهن بشكل طبيعي.‏

وجرى خلال الندوة حوار موسع ما بين المشاركات والكادر الطبي بالجمعية ‏حول مرض السرطان وسبل التخفيف من آثاره بالتقصي المبكر عنه.‏

تمام الحسن

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