اشتية يطالب الصليب الأحمر بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من الإصابة بفيروس كورونا وإلزام سلطات الاحتلال باتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم منه.

وشدد اشتية خلال استقباله اليوم رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى وخاصة المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء لحمايتهم من وباء قد لا يمكن السيطرة عليه.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها وتمنع اتخاذ تدابير احترازية من فيروس كورونا ما يهدد حياة 5000 أسير فلسطيني بينهم 200 طفل و700 مريض يعانون أمراضاً مزمنة مثل القلب والكلى والسرطان والسكر وعشرات النساء وكبار السن.

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